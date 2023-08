Napoli-Apollon Limassol, i TOP & FLOP: Osimhen indemoniato, Kvaratskhelia lotta! Zielinski di classe, Olivera un treno

Napoli-Apollon Limassol è la sesta e ultima uscita ufficiale stagionale della squadra 2023/24 di mister Rudi Garcia, che ha messo in mostra qualche calciatore più di altri. Non ha molto senso fare delle vere e proprie pagelle in occasione dei primi match, tuttavia è giusto provare ad analizzare quale prestazione singola ha convinto di più… E quale meno.

Napoli-Apollon Limassol Pagelle: i TOP & FLOP

Di seguito i calciatori che più hanno messo in mostra le proprie qualità nel corso di Napoli-Apollon Limassol. Chi sono i migliori in campo? Andiamolo a scoprire.

TOP

Zielinski - Un po’ in linea con Lobotka ed Elmas, un po’ più avanti e dietro Osimhen, un po’ più a Napoli che in Arabia Saudita. Strappa sulla trequarti, va in scivolata, confeziona uno scambio stretto con Olivera a fine primo tempo. Alcune giocate sono di gran bella fattura.

Osimhen - Alza il piede ad altezze siderali per provare a stoppare un traversone di Kvara, detta la profondità a Raspadori. Però è al limite dell’irruento quando recupera palla, perchè non ci pensa due volte a tirare in porta. Un indemoniato comunque, pronto ad arrabbiarsi quando i compagni non lo seguono. Poi trova il gol, e ci mancherebbe.

Kvaratskhelia - Un dribbling in avvio per far esaltare i tifosi, un altro paio per infiammarli, un cross per servire Osimhen, ma anche una ripartenza buttata via al 27’. Lotta tanto, spende molto, ricava meno di quanto dovrebbe, fino all’azione che porta al gol.

Olivera - Segue Zielinski nello scambio stretto, cresce col passare dei minuti attaccando anche per vie centrali - al 59’ è un treno, tipo, e un minuto dopo serve l’1-0 ad Osimhen.

FLOP

E chi è che ha convinto meno? Di fatto non ci sono veri e propri flop in questo match, ma c'è qualcuno che un po' ha deluso o semplicemente che è apparso in ombra rispetto ai compagni. Di seguito l'elenco dei calciatori rimandati.

Di Lorenzo - Un paio di volte resta a terra facendo spaventare più di un tifoso, al termine del primo tempo avrebbe un’ottima palla ma preferisce servire un compagno senza mai trovarlo - avendo spazio per calciare, poi. Un pizzico annebbiato, ma nell’ultimo biennio ci può stare.

Raspadori - Parte a destra, poi taglia per accentrarsi, per suggerire Osimhen in profondità più volte, alla mezz’ora si fa quaranta metri di corsa e semina il panico. Si inverte spesso di posizione con Elmas, cercando quella giusta ma non sempre trovandola. Può essere la chiave della stagione, si sta affinando.