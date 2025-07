Sportitalia - Chiesa-Napoli è stand-by: tre italiane vogliono riportarlo in Italia

Ultime calcio Napoli - Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti su Federico Chiesa attraverso il proprio sito:

"Antonio Conte lo stima molto, qualche anno fa lo riteneva il miglior esterno offensivo italiano, ma non ci sono certezze che il futuro di Federico Chiesa sia a Napoli. Il club ci ha pensato a lungo, anche nei giorni scorsi, ma sta virando su un mercato diverso e orientando gli investimenti altrove. In ogni caso, anche se poi dovesse arrivare un esterno offensivo oggi non è automatico pensare a Chiesa.

Il figlio d’arte è stato sicuramente cercato dall’Atalanta, il Milan in quel ruolo – almeno oggi – e per la Roma potrebbe essere un’idea dopo averlo cercato qualche sessione di mercato fa. Ma le idee vanno sviluppate, altrimenti restano tali".