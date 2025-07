Il Mattino, Roano: "De Laurentiis può costruire il nuovo stadio, ma il Comune andrà avanti sullo Stadio Maradona! Trattativa in cotrso tra il Comune e il Napoli"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il giornalista del “Il Mattino”, Luigi Roano. Di seguito le sue parole:

"La situazione legata allo Stadio del Napoli è in una fase di stallo dinamico. Ad oggi Napoli è troppo importante per scatenare una guerra tra le istituzioni su un tema così diramante come quello di Euro 2032. Ho la sensazione che tra 60 o 90 giorni potremo mettere la parola “fine” a questa vicenda. Il Sindaco Manfredi ha manifestato una maggiore apertura inaspettata verso il progetto formale corredato da un piano di fattibilità tecnico ed economico di De Laurentiis che, qualora non dovesse incontrare ostacoli nella Zes, potrebbe prendere una direzione diversa. C’è solo una certezza: entro il mese di ottobre il Comune deve presentare un piano economico dal valore di almeno 150 milioni per utilizzare lo Stadio Maradona per gli europei! Dopo di che, per il mese di luglio del 2026 il Comune di Napoli deve rendere esecutivo il progetto e per quell’anno deve mettere la prima pietra poiché ci vorranno 3 o 4 anni per costruire lo stadio. Parcheggi? Il tema vale fino ad un certo punto, la UEFA privilegia l’aspetto del trasporto pubblico locale che serve a favorire la sostenibilità. De Laurentiis, sicuramente, ha le carte in regola per fare quello che ha promesso poiché è un imprenditore di livello internazionale. Non è necessario che De Laurentiis porti avanti un progetto con il Comune, ma sarebbe meglio che lo facesse insieme ad esso poiché i soldi sono del Comune. Negli ultimi 3 anni, però, sotto l’amministrazione Manfredi si sta scendendo nel concreto dopo vent’anni di litigi. La legge è fatta e tarata per privati e il nuovo decreto legge sugli stadi ha l’incipit in base al quale il Commissario si muove in base alle proposte che gli arrivano dai privati in funzione del fatto che devono fare gli stadi per Euro 2032. Napoli deve essere unita e il Sindaco Manfredi e il Presidente De Laurentiis sono due persone intelligenti. Questo progetto vale almeno mezzo miliardo di euro che andrebbe a cadere su un'area depressa della città su cui il Sindaco Manfredi ha voluto puntare dall’inizio della sua campagna elettorale. Non credo che Manfredi possa dire di no al progetto di De Laurentiis. Il Comune non si opporrà al progetto di De Laurentiis. Ognuno sta mettendo le proprie carte sul tavolo. Il Comune ha detto a De Laurentiis: “Andiamo a vedere nella Zes e vediamo tutto ciò che hai proposto”. Se da Palazzo San Giacomo fanno sapere che eventuali correttivi saranno accettati, probabilmente una trattativa ad oggi tra il Comune e il Napoli è in corso. Soprattutto sulla questione sono scese in campo una metà dei personaggi della politica nazionale e degli esponenti del mondo del calcio che stanno mediando sugli stadi che per Euro 2032 sono sempre cinque. La decisione sullo stadio del Napoli potrà scaturire solo al termine dei prossimi 60 o 90 giorni oppure si passerà con dolore allo step successivo e sarà una sconfitta per tutti, per il Sindaco e per la città. Vi avverto, però: lo stadio Maradona non morirà e verrà rifunzionalizzato!".