Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Bel siparietto durante la partitella 11vs11 a metà campo disputata sotto la curva Meledrio scoperta: Antonio Conte, arbitro del match, ad un certo punto si è trovato in mezzo ad un cambio di gioco. La reazione? Chinarsi sorridendo, come potete vedere dalle fotografie di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.