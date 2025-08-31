Alvino: "Alla fine vince sempre Conte! La vittoria contro il Cagliari mi è piaciuta per un motivo"

Il giornalista Carlo Alvino, sul suo profilo X, ha commentato così la vittoria la fotofinish del Napoli contro il Cagliari:

"Benedico il Signore quel giorno che mi ha fatto nascere tifoso del Napoli, solo così hanno un sapore particolare serate emozionanti come quella di ieri. Una vittoria tanto legittima quanto sofferta in pieno stile “Conte” che mi è piaciuta ancor di più proprio perché in linea con il calcio del tecnico salentino, gioia per chi ce l'ha sulla panchina e dolori per chi se lo ritrova avversario. ll calcio è un gioco semplice. 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince sempre Antonio Conte!".