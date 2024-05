CorSport - Calzona ha scelto chi giocherà al posto di Kvara a Udine. Pronto Lindstrom se Politano darà forfait

Khvicha Kvaratskhelia certamente non sarà tra i convocati di Udinese-Napoli evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il georgiano ha avuto un risentimento muscolare alla coscia sinistra e le possibilità di un recupero lampo sono praticamente pari allo zero. Inoltre anche Giacomo Raspadori e Matteo Politano sono al momento in dubbio per la gara di domani sera. Entrambi non sono al meglio, ma proveranno a stringere i denti per strappare una convocazione in extremis.

Udinese Napoli, le scelte di Calzona

Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport nel tridente offensivo giocherà Ngonge al posto di Kvaratskhelia mentre, in caso di forfait di Politano, Calzona ha scelto di schierare Lindstrom largo a destra. Per il resto non ci saranno novità tra centrocampo e difesa. Nella zona nevralgica confermato il terzetto Cajuste, Lobotka ed Anguissa. Mentre davanti a Meret spazio a Olivera, Juan Jesus, Rrahmani e capitan Di Lorenzo.