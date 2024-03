Tuttosport - Per Acerbi c'è la mancanza di ragionevole certezza: lo stesso privilegio non fu fatto a Conte

L'edizione odierna di Tuttosport fa un paragone tra il caso Acerbi e la penalizzazione subita dalla Juventus:

"Le domande di Juan Jesus rimbombano tra diritto e imbarazzo. Il corretto garantismo di un sistema giuridico, che non può e non deve condannare senza prove, cozza con la sincerità dello sconforto di una vittima cui non viene riconosciuta giustizia

La mancanza della 'ragionevole certezza' che ha assolto Francesco Acerbi infatti, è un privilegio che non era stato riservato, per esempio, ad Antonio Conte, condannato non perché ci fossero prove della sua connivenza al caso scommesse, ma perché 'non poteva non sapere'.

E la Juventus si è beccata 10 punti (e 100 milioni i danni) senza che un giudice sia riuscito a dimostrare la falsità delle plusvalenze, senza che le intercettazioni siano state riscontrate in dibattimento (quindi senza essere “prove”) e senza che le valutazioni sul bilancio siano state vagliate da un perito".