Acerbi assolto, risposta da applausi e dura di Juan Jesus sui social | FOTO

Juan Jesusrisponde dopo la sentenza arrivata dal Giudice Sportivo sul caso di presunto razzismo di Acerbi in Inter-Napoli nei confronti del giocatore del Napoli. Arriva sui social la reazione del giocatore brasiliano dopo quanto accaduto con la mancata squalifica per Acerbi che per la Procura federale non è punibile, è stata accettata la sua versione dei fatti “Ti faccio nero”, e non il "Vai via nero, sei solo un negro", che ha denunciato Juan Jesus già subito in campo.

Juan Jesus risponde alla giustizia italiana per la mancata squalifica ad Acerbi

E' sul proprio profilo ufficiale Instagram che Juan Jesus ha risposto ad Acerbi e la giustizia italiana. Il giocatore del Napoli ha ribadito quella che è la sua idea.

Perché il giocatore del Napoli ha deciso di cambiare la sua immagine del profilo. Infatti su Instagram Juan Jesus ha cambiato la sua immagine mostrando il Black Power, quello che è da anni uno slogan politico e il nome di diverse ideologie associate all'orgoglio dei neri per le proprie origini contro la lotta al razzismo.