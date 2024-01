Tuttosport - ADL vuole un nuovo DS: c'è il sì di Petrachi. Meluso resterebbe al Napoli con un ruolo inedito

Napoli Calcio - De Laurentiis apre ad un nuovo direttore sportivo per il Napoli si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport. Il presidente sembra si sia convinto a voler ingaggiare un DS di personalità ed in grado di convincere chi è titubante sull'accettare gli azzurri. In pole c'è Gianluca Petrachi il quale avrebbe dato piena disponibilità agli azzurri. E Meluso? Resterebbe a Napoli, ma in un'altra veste secondo Tuttosport.

Petrachi DS del Napoli

Ecco cosa si legge su Tuttosport: