Tuttosport: "A Napoli hanno dedicato una statuetta a Cristiano Ronaldo, riconoscono la sua grandezza"

Ultime notizie Napoli. Dieci stadi italiani violati segnando a 12 squadre, questo lo score di Cristiano Ronaldo in Serie A che viene ricordato dall'edizione odierna di Tuttosport. L’occasione che si presenta questa sera è davvero ghiotta: il fuoriclasse portoghese ha la possibilità di aggiungere alla sua personalissima collezione anche il San Paolo.

Ronaldo al San Paolo per sfatare un tabù

Cristiano Ronaldo non vuole fermarsi più e, oltre ad avere nel mirino la striscia di partite consecutive in gol che aveva realizzato nel 2014 con il Real Madrid (11 gare di fila, suo record personale), vuole esportare il suo marchio di fabbrica anche a Napoli dove, pur restando un avversario da battere, gli viene riconosciuta la sua grandezza tanto da dedicargli una statuetta del presepe. Sono finora quattro gli stadi in cui, pur avendo giocato almeno una volta, non ha segnato: a Verona, Parma (dove è stato il Var a negargli la gioia del gol), Bologna e, appunto, Napoli. Per chiarezza, bisogna aggiungere all’elenco anche gli impianti di Cagliari, Spal, Brescia e Lecce, ma in questo caso Cristiano Ronaldo non ha colpe: per queste trasferte Massimiliano Allegri l’anno scorso e Maurizio Sarri in questa stagione non l’hanno convocato. Da qui alla fine della stagione potrebbe però colmare almeno metà delle lacune perché la Juventus deve ancora andare a Verona, Ferrara, Bologna e Cagliari, oltre che al San Paolo.