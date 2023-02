Spezia-Napoli, presenti anche i tifosi azzurri! Ecco quanti ce ne saranno al "Picco"

Notizie Napoli calcio - Il Napoli non sarà solo al "Picco" contro lo Spezia. Nonostante il provvedimento di divieto di trasferta per i residenti in Campania dopo gli scontri sull'Autostrada A1 con i supporters della Roma, domani è prevista anche una piccola (mica tanto) macchia azzurra nell'impianto ligure.

Spezia-Napoli, presenti i tifosi azzurri

Come riportato dall'edizione odierna di Repubbica, almeno in 500 tifosi azzurri saranno al Picco di La Spezia. Il divieto trasferte disposto dal Ministro degli Interni Piantedosi naturalmente non vale per i tanti supporters partenopei provenienti dalle regioni del Nord, che domani saranno dunque al fianco della squadra di Spalletti.