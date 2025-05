Bucci: "Conosco Conte, se il Napoli domenica avesse vinto col Genoa..."

Ultimissime Calcio Napoli - Luca Bucci, allenatore ed ex portiere di Parma e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Parma-Napoli? Entrambe vivono la pressione, ma diversamente. Il Napoli non partì per vincere lo scudetto ed ha meno responsabilità, i punti peseranno più per il Parma che s'è complicata la vita nelle ultime due settimane.

Per il Napoli è una stagione fantastica, Conte ha tratto il massimo da tutto l'ambiente Napoli e sta facendo un ottimo campionato. Conoscendo Conte dico che anche se il Napoli avesse battuto il Genoa non avrebbe mai avuto un approccio morbido col Parma. Lui è uno che ha l'esperienza per vivere al meglio questo finale di stagione, ma il calcio è l'unico sport in cui puoi giocare male e vincere o giocare bene e perdere.

La vittoria della Coppa Italia per il Bologna? E' una giornata storica per il club perchè si pensa che nel 2014 arrivò il nuovo presidente Saputo che ha risollevato una squadra che era sull'orlo del fallimento. Ora si trova a disputare campionati del genere ottenendo una vittoria importantissima in Coppa. I miglioramenti e la maturazione che ha avuto questo club negli anni sono sotto gli occhi di tutti.

l portiere a Napoli? E' difficile il ruolo, ovunque. Quando sbagli vieni ricordato, se fai tutto bene è tutto normale. Meret? E' arrivato giovanissimo a Napoli, ora è nel pieno della maturità e può ancora far bene. Melli? Un attaccante fortissimo, ha giocato nell'epoca di gente come Vialli ed altri. Sandro (Melli ndr.) è sempre stato un ottimo attaccante, con grande senso del goal. Forte fisicamente e tecnicamente. Iniziammo a giocare insieme a quindici anni, l'unica cosa è che si accontentava un po', andava un po' spronato. Sia io che lui avremmo potuto fare di più, ma comunque abbiamo avuto una carriera di alto livello".