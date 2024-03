Retroscena David, Gazzetta: già la scorsa estate era in pole per rimpiazzare Osimhen

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha raccontato un piccolo retroscena sul centravanti David del Lille che, a quanto pare, è tornato nuovamente nel mirino del club del presidente De Laurentiis per la prossima sessione di mercato:

"Gimenez costa una cinquantina di milioni, più o meno quello che il Lilla chiede per Jonathan David, altro possibile profilo per il post Osimhen: David era in pole la scorsa estate per sostituire Victor, chissà se l’affare potrà scaldarsi con dodici mesi di ritardo".