Edy Reja ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Lo scudetto può perderlo solo Conte? Non lo perde più ormai. A meno che non succeda una catastrofe. Non pensavo che l’Inter mollasse ma questo significa che nel calcio le previsioni puntualmente vengono smentite dopo ogni partita”.