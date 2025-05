Meret: "Quest'anno ho fatto due parate decisive contro Juve e Milan, ecco quali"

Il portiere Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Cronache di Napoli. Tra le altre cose, il portiere del Napoli ha parlato delle sue parate preferite quest'anno.

“Secondo me gli interventi che nell’economia del campionato hanno avuto un peso particolare sono stati quelli compiuti contro Yildiz nel successo interno contro la Juventus e il rigore parato a Gimenez, sempre al Maradona col Milan. Sono state due parate arrivate in due momenti chiave della stagione.

Se i bianconeri fossero andati in vantaggio e se il Milan avesse accorciato le distanze qualche minuto prima, forse avremmo rischiato di non vincere e di perdere punti fondamentali nella corsa alla conquista dello scudetto. Per fortuna è andato tutto nel migliore dei modi”.