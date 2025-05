Sky, Modugno: "Le ultime da Castel Volturno su Lobotka, Neres e Buongiorno"

Ultime notizie SSC Napoli - L'inviato a Castel Volturno di Sky Sport 24, Francesco Modugno, ha parlato così poco fa:

"Conte cerca di recuperare Lobotka che ha ancora i segni sulla caviglia della battaglia sportiva a Lecce, caviglia ancora gonfia. Ma ha voglia di esserci e recuperare per il Genoa, anche se l'alternativa c'è ed è Gilmour che ha qualità e tempi di gioco, un co-titolare che piace a Conte. In questo momento ha un po' di fastidi e noie, è controllato anche oggi dai medici ed è una situazione che verrà ad aggiornarsi da domani. Dietro ancora out Buongiorno-Jesus, giocherà anche contro il Genoa Olivera da centrale. Ancora out Neres che spera di tornare contro il Parma".