Il portiere Alex Meret ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Cronache di Napoli. Tra le altre cose, il portiere del Napoli ha parlato di Scott McTominay:

“Sapevamo che fosse forte, d’altra parte ha giocato per tanti anni in una delle squadre più prestigiose d’Europa. Però devo dire che sono rimasto ugualmente sorpreso dalla sua fisicità e dalla capacità di inserirsi in area di rigore. Infatti il suo bottino di reti è impressionante”.