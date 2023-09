Probabile formazione Napoli-Udinese, Tuttosport annuncia: Garcia potrebbe proporre una novità

Ultime notizie Napoli - Chi gioca Napoli-Udinese? Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Anche stavolta saranno assenti quelli che finora erano stati i due centrali titolari, Rrahmani e Juan Jesus:

“Toccherà di nuovo alla coppia Ostigard-Natan. Potrebbe esserci soltanto una novità, Politano sulla corsia destra in sostituzione di Raspadori. L’ex Sassuolo si sta specializzando nell’imbeccare in profondità Osimhen. Il Napoli vuole rimontare in campionato e per riuscirci non può fare a meno della coppia Osimhen-Kvaratskhelia”