Prandelli: "Devo fare i complimenti al Napoli per questo colpo di mercato, che campione!"

Notizie Napoli - Cesare Prandelli, ex ct della nazionale, è spettatore interessato del duello scudetto tra Napoli e Inter. L'allenatore ha rilasciato una intervista ai microfoni di Repubblica, eccone un breve stralcio:



Torniamo al Napoli, che ne pensa di McTominay?

«Un campione. Ha grandi capacità di inserimento. Non si limita a riempire l’area di rigore come fanno tanti centrocampisti, lui cerca sempre di fare gol. Devo fare i complimenti al Napoli per questa operazione di mercato».



Sta crescendo tanto pure Raspadori.

«Mi è sempre piaciuto. Doveva solo avere un po’ di continuità per mostrare le sue qualità. Vede bene la porta: è un patrimonio del Napoli e di tutto il calcio italiano».