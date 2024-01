Politano verso l'Arabia: De Laurentiis ha avviato i contatti per Luvumbo! La richiesta del Cagliari

Calciomercato Napoli - Napoli scatenato, possibile colpo in attacco: piace Luvumbo del Cagliari per sostituire Politano se dovesse accettare l'offerta dell'Arabia Saudita, ci sono delle novità importanti da Il Mattino che parla già di contatti avviati:

Politano è corteggiato dall'Arabia Saudita e aspetta un segnale del presidente che ancora non è arrivato. De Laurentiis ha preso contatti con il Cagliari per l'attaccante angolano Zito Luvumbo, classe 2002: chiesti 18 milioni di euro al Napoli dal club sardo per il suo cartellino.