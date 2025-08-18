Ultim'ora: Lookman è rientrato in Italia! Da capire se tornerà a Bergamo

Ademola Lookman è rientrato in Italia: da capire se tornerà ad allenarsi a Bergamo. Lo riferisce Sky Sport, annunciando così il ritorno in Italia dell'attaccante dell'Atalanta, da tempo in trattativa con l'Inter. Dopo non essersi presentato agli allenamenti, adesso si capirà se il calciatore ha intenzione di rispettare il suo contratto e rimettersi a disposizione della squadra.
Ecco quanto riporta Sky a tal proposito:
Dopo la trattativa con l’Inter, che non è più andata avanti, e questi giorni passati fuori dall’Italia, ci sarà da capire se riprenderà subito ad allenarsi con la squadra. La società, vista la mancata presenza agli allenamenti di gruppo, prenderà dei provvedimenti.