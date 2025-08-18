Ultim'ora: Lookman è rientrato in Italia! Da capire se tornerà a Bergamo

Ademola Lookman è rientrato in Italia: da capire se tornerà ad allenarsi a Bergamo. Lo riferisce Sky Sport, annunciando così il ritorno in Italia dell'attaccante dell'Atalanta, da tempo in trattativa con l'Inter. Dopo non essersi presentato agli allenamenti, adesso si capirà se il calciatore ha intenzione di rispettare il suo contratto e rimettersi a disposizione della squadra.

