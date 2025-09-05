Il Napoli voleva Suzuki! Moretto: "Conte stravede per lui, era l'alternativa a Milinkovic-Savic"

Calciomercato Napoli, il giornalista Matteo Moretto svela un retroscena che riguarda l'acquisto di Milinkovic-Savic. Si scopre che mentre il Napoli trattava il portiere serbo stava valutando anche l'acquisto di un altro portiere, il giapponese Zion Suzuki del Parma.

"Suzuki era nella lista del Napoli, Antonio Conte stravede per Suzuki. L'allenatore del Napoli voleva solo due portieri: o Milinkovic-Savic oppure Suzuki, però il Parma ha sempre chiesto 30-40 milioni di euro. Inoltre nell'anno del Mondiale le esigenze del calciatore erano diverse, non era alla ricerca di una nuova esperienza, ecco perché Suzuki è rimasto e il Napoli ha chiuso per Milinkovic-Savic".