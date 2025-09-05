Il Napoli voleva Suzuki! Moretto: "Conte stravede per lui, era l'alternativa a Milinkovic-Savic"

Calcio Mercato  
SuzukiSuzuki

Calciomercato Napoli, il giornalista Matteo Moretto svela un retroscena che riguarda l'acquisto di Milinkovic-Savic. Si scopre che mentre il Napoli trattava il portiere serbo stava valutando anche l'acquisto di un altro portiere, il giapponese Zion Suzuki del Parma.

"Suzuki era nella lista del Napoli, Antonio Conte stravede per Suzuki. L'allenatore del Napoli voleva solo due portieri: o Milinkovic-Savic oppure Suzuki, però il Parma ha sempre chiesto 30-40 milioni di euro. Inoltre nell'anno del Mondiale le esigenze del calciatore erano diverse, non era alla ricerca di una nuova esperienza, ecco perché Suzuki è rimasto e il Napoli ha chiuso per Milinkovic-Savic".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top