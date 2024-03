Napoli-Atalanta, Lindstrom titolare per motivi tattici! Ecco perché gioca lui e non Raspadori

Serie A, domani c'è Napoli-Atalanta e oggi sul Corriere del Mezzogiorno si prova ad anticipare la probabile formazione di Calzona al rientro dalla pausa Nazionali.

Mentre Gasperini perde De Ketelaere e Koopmeiners, ma recupera Djimsiti, nel Napoli la buona notizia è il ritorno di Osimhen. In compenso Calzona deve fare a meno di Kvaratskhelia, che probabilmente non sarà in grado di partire dal primo minuto.

Lindstrom in vantaggio

Per la scelta del sostituto, le alternative a Kvaratskhelia sono Raspadori e Lindstrom, con il danese che potrebbe avere finalmente una chance dal primo minuto: "Lindstrom a sinistra ha avuto un buon impatto nella gara d’andata contro il Barcellona, riesce ad entrare di più nel vivo del gioco. Non ha la qualità nello stretto di Raspadori ma negli spazi più ampi contro le caratteristiche dell’Atalanta potrebbe trovare margini per incidere".

Raspadori invece "è una soluzione di grande respiro tecnico negli ultimi trenta metri, ma il Napoli perderebbe forza nei duelli fisici, potrebbe soffrire nelle transizioni difensive soprattutto per le capacità dell’Atalanta di giocare in ampiezza valorizzando i quinti".