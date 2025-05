Calaiò: "Ecco le percentuali scudetto per Napoli e Inter! Futuro Conte? Dipende solo dal mercato!"

Emanuele Calaiò - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Parma. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

"Il Napoli deve svegliarsi dall''incubo' Genoa avuto all'85' domenica scorsa. I liguri hanno spesso creato difficoltà in passato e l'ultima partita è stata una partita sfortunata: gli azzurri hanno dominato il secondo tempo, ma se non chiudi le gare purtroppo nel calcio puoi rischiare anche con un tiro da 40 mt o un autogol. A Lecce è andata bene, con i rossoblù invece no. Le partite sono ricche di dettagli e spesso si risolvono sugli episodi. Come gestire la settimana che porta a Parma? Un allenatore come Conte sa perfettamente come comportarsi in queste situazioni, in questa settimana ha cercato di dare tranquillità ma anche di far trovare le giuste motivazioni alla squadra. A Parma si dovrà fare la partita della vita, penso che domenica possa decidersi tanto nella corsa allo Scudetto. Conterà tanto, oltre l'aspetto mentale, quello fisico: nelle ultime partite mi sembra che gli azzurri abbiano perso brillantezza e lucidità , mi auguro che domenica sera la squadra sia forte atleticamente. Chi ha avrà più benzina, potrà avere la meglio.

Possibilità di vittoria dello Scudetto? 51% per il Napoli, il punto di vantaggio dà quel qualcosina in più ma è anche vero che l'Inter arriva alla sfida con la Lazio in condizioni migliori rispetto al Napoli con il Parma. Saranno in ogni caso due partite dure: gli emiliani hanno bisogno di almeno un punto per salvarsi, mentre i biancocelesti si giocano la Champions. L'Inter però vola sulle ali dell'entusiasmo dopo aver battuto il Barcellona, a Torino i nerazzurri hanno schierato 9 riserve ma hanno vinto 2-0 in scioltezza. Il vantaggio del Napoli è questo: giocare contro una squadra che ha bisogno di punti, quindi ha una pressione addosso, piuttosto che affrontare un avversario tranquillo e che potrebbe essere più sciolto. Il Parma si gioca tanto, ha bisogno di almeno un punto e potrebbe avere un po' di tremarella, inoltre ha 9 calciatori fuori ed ha una rosa giovanissima. Qualcosa potrebbe concedere.

Chi schierare tra Raspadori-Neres e Olivera-Marin? 3-4 settimane fa, avrei tranquillamente detto di inserire Marin e mantenere il 4-3-3, il modulo con cui sono stati realizzati più punti in stagione, anche con Spinazzola terzo attaccante. Conte però ha detto che gli serve un difensore con maggiore esperienza e dunque ha inserito Olivera, che sul 2-2 del Genoa ha qualche responsabilità perché ancora da terzino. Credo sarà confermato il 4-4-2 con Raspadori vicino a Lukaku, Olivera centrale e Spinazzola terzino sinistro, con Neres pronto a subentrare nel secondo tempo. Anche se spero che quest'ultima soluzione non sia necessaria.

Futuro di Conte? Per Conte le questioni su centro sportivo e stadio non contano, a lui interessa il mercato. A fine stagione si siederà con ADL e resterà tranquillamente, se ci sarà la possibilità di allestire una squadra in grado di fare bene in tutte e tre le competizioni".