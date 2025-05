Verso Inter-Lazio, Lotito: "Champions League? Avrebbe un valore importante, coronerebbe lo sforzo di società e squadra"

Ultime notizie Serie A - Giornata speciale in casa Lazio, che questa sera ricorda lo Scudetto vinto nel 2000, festeggiando i 25 anni da quell’evento così speciale. Per questa occasione, la società biancoceleste ha organizzato una cena con molti protagonisti di quella squadra. Passato e presente della società , uniti per un anniversario molto speciale. Di seguito le parole del Presidente Claudio Lotito a margine dell’evento, con la Lazio che domenica affronterà l'Inter:

“È importante e fondamentale ricordare l’impresa di 25 anni fa, perché non c’è futuro senza la nostra storia. Sia perché dobbiamo far tesoro dell’esperienza pregressa che perché dobbiamo rivendicarne i comportamenti. Diventa un percorso di partenza che ha avuto un seguito nel tempo, e infatti mi pare che i risultati ci stanno dando stagione. Però, senza togliere nulla a chi mi ha preceduto, va detto che erano altri tempi. Se non stai attento a quelle che sono le impostazioni di bilancio e altri accorgimenti si rischia di fallire e uscire dalla scena a causa di una gestione non in linea con le norme moderne”.

Per la Champions League c’è ancora speranza?

“Ha un valore importante, sarebbe il coronamento di uno sforzo di tutti e della società , che ha investito su tante persone e che è convinta che attraverso l’organizzazione e il lavoro si possono raggiungere risultati importanti. Noi abbiamo cercato di coniugare il risultato economico con quello sportivo. Ricordo a tutti che la Lazio negli ultimi anni ha vinto 6 trofei, è tra quella che ha vinto più di tutti nonostante le difficoltà economiche. Questo significa che i risultati sportivi sono legati non solo alla questione economica ma a tanti elementi. Con la forza e la fame agonistica si ottengono i risultati e noi dobbiamo trasmettere queste prerogative alla squadra. Devono avere l’orgoglio e la responsabilità di sapere che ogni loro azione rappresenta migliaia di tifosi che vivono con passione le vicende della loro squadra del cuore e che certe volte anche si sacrificano”.

Su Baroni: