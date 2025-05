Borghi: “De Bruyne? Sarebbe una grande operazione non solo per il Napoli…”

Stefano Borghi, giornalista , è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “È un bel rush finale, ma arrivare a 180 minuti dalla fine con tutto da scrivere è stupendo, tutto può ancora accadere. Sarebbe una grande operazione avere De Bruyne nel nostro calcio, abbiamo bisogno di campioni assoluti come lui, è un campione per quello che ha ancora voglia di dare, la prossima avventura del belga lo vedrà coinvolto in modo molto positivo”