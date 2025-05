Alessandro Melli, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Bonny è un calciatore che all’inizio dell’anno faceva la punta, sa difendere molto bene la palla, è partito bene e gli manca un po’ di presenza e cattiveria in area di rigore, potrebbe giocare in coppia con Lukaku e sarebbe funzionale al Napoli”.