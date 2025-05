Savino: "Il Napoli non può più fare errori, Raspadori sta dimostrando il suo valore”

Alberto Savino, ex difensore del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Domenica sono stati fatti degli errori, ma sono fiducioso, perché il Napoli ne esce sempre vittorioso dalle difficoltà. Raspadori è un giocatore che la panchina gli stava stretta e lo sta dimostrando con i fatti, è tra i più in forma. Diciamo 4-4-2, ma non ci sono esterni di fascia. Se fai giocare McTominay, Gilmour, Anguissa e Politano, ti manca un esterno vero dall'altra parte, con davanti Raspadori e Lukaku. 4-4-2 in fase di non possesso, poi lo sviluppo diverso del modulo in fase di possesso.

In queste partite, purtroppo i dettagli fanno la differenza, quelle due occasioni che ha avuto il Genoa le ha sfruttate. Il Napoli non si può permettere adesso errori, Parma è una partita fondamentale e devi far valere le tue qualità.

Arbitri? Parma-Napoli e Inter-Lazio sono partite fondamentali, tutte e quattro si giocano qualcosa di importante, la Lazio la Champions e il Parma la salvezza, con Inter e Napoli che si giocano il campionato. Bologna? Vittoria meritata, è giusto che ogni tanto una piccola vinca qualcosa di importante. Sono contento per Italiano, visto che ha fatto un ottimo lavoro a Bologna”