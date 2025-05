Calciomercato Napoli: il messaggio del Bologna per Ferguson e Beukema

Calciomercato Napoli - La vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna ha fatto lievitare ancora di più il prezzo dei calciatori in vetrina dei felsinei. Da settimane - in chiave Napoli - si è parlato molto di Lewis Ferguson e Sam Beukema. Lo scozzese- quest'anno arretrato a centrocampo da Italiano - dopo essere rientrato da un lungo infortunio a novembre - è stato un protagonista assoluto. Il centrale olandese - per rendimento e non solo - è uno dei migliori del nostro campionato.

Napoli interessato a Beukema e Ferguson

Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il Bologna ha preso una decisione molto chiara sul futuro di Ferguson e Beukema. Serviranno proposte davvero indecenti per far cambiare idea a Giovanni Sartori. In poche parole serviranno proposte da almeno 30 milioni per il centrocampista ed il difensore. Un chiaro messaggio inviato al Napoli. Vedremo come si evolveranno queste due soluzioni di mercato.