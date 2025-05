Calciomercato SSC Napoli - Il giornalista esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, trattando così il tema del futuro di Anguissa:

"Anguissa? C'è in ballo la questione adeguamento contrattuale, si vedrà nelle prossime settimane, non è detto che vada via. Al momento, le indicazioni sul camerunense sono queste: dovrebbe rimanere, anche se resta in ballo il discorso relativo all'adeguamento contrattuale".