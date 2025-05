Gazzetta su Di Lorenzo: è tornato a essere leader, simbolo di un popolo intero tornato in missione

Ultime notizie SSC Napoli - La cura Conte ha rigenerato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Di Lorenzo è stato bravo a cancellare tutto, a rimettersi a disposizione di Conte e del Napoli. E se i segni contano, non c’è da stupirsi se il primo gol dell’era Conte a Napoli sia arrivato proprio con la firma del capitano, al Maradona. Un inchino sotto la Curva B, un bacio alla maglia e poi via, verso un altro sogno da condividere tutti insieme.

Di Lorenzo è tornato a essere leader, simbolo di un popolo intero tornato in missione, per l’obiettivo più grande. Leader emotivo ma anche tecnico-tattico: Conte non gli ha concesso un minuto di tregua, solo una giornata di squalifica ha fermato il capitano. Che nelle restanti 35 gare di campionato ha giocato sempre titolare e sempre 90 minuti più recupero"