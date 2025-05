Salvini: "Non ci penso neanche a tifare Inter in Champions, non mi viene neanche da dire auguri!"

Intervistato da TeleLombardia, il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, noto tifoso del Milan, è stato solleticato sulla finale di Champions League. L'appuntamento in programma per il prossimo 31 maggio vedrà difatti protagonista l'Inter contro il Paris Saint-Germain, evento che a quanto pare non inorgoglisce il Ministro che si dice tutt'altro che 'rappresentato' dall'italiana in questione:

"Inter in finale di Champions? Non mi viene neanche da dire auguri per il 31", ha detto senza fronzoli Salvini che poi ha incalzato: "L'Inter rappresenta gli italiani? Non me, non ci penso neanche a tifare l’Inter, anzi sto cercando luogo senza segnale telefonico per quel fine settimana…".