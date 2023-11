Napoli al Mondiale per Club 2025? C'è ancora speranza, ecco i criteri

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al Mondiale per Club 2025 a cui il Napoli potrebbe ancora qualificarsi:

"Mondiale per club Fifa del 2025 sarà un torneo a 32 squadre, dodici delle quali europee, con massimo due per nazione (a meno che un campionato non vinca più finali): i campioni hanno infatti diritto di partecipare. ono già qualificate Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Inter (finalista l’anno scorso e pass ottenuto dopo la qualificazione agli ottavi di finale). Sono quindi ancora sei i posti da assegnare. L’Italia può conquistarne ancora uno: la Juventus è in vantaggio su Milan (sconfitto contro il Dortmund) e Napoli con entrambi i criteri in ballo per definire la classifica. I bianconeri attualmente hanno 47 punti, mentre il Milan 39 e il Napoli 34. Allegri, però, non gioca la Champions, Pioli e Mazzarri sì: un motivo in più per crescere e acquisire punti. L’eventuale «retrocessione» in Europa League invece non dà punti per il Mondiale".