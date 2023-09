Kvaratskhelia è il più grande mistero dell’ultimo periodo del Napoli, un dato lo conferma

Ultime notizie Napoli - Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, anche Khvicha Kvaratskhelia è rimasto vittima di un infortunio (trauma contusivo) ad inizio stagione. ed il rendimento in flessione del georgiano rappresenta il più grande mistero dell’ultimo periodo vissuto dal Napoli.

Non va a segno dallo scorso 19 marzo, quando realizzò un rigore nello 0-4 di Torino:

“Per vedere una sua rete su azione bisogna andare indietro fino all’11 marzo, gol poi eletto quale migliore di tutto lo scorso campionato. Un rendimento dai due volti, un cambio di tendenza apparentemente inspiegabile.

Eppure i numeri non mentono. Kvara da agosto 2022 a marzo 23 ha segnato 14 gol in 30 gare disputate (una ogni 162’) e ha fornito 14 assist, mentre da marzo e fino alla sfida di Braga di reti ne ha realizzate 0 in 18 partite con un assist”