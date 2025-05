Parma, le ultime in vista del Napoli: novità su Bernabé ed Estevez

Buone notizie per il Parma in vista del match cruciale di domenica 18 maggio contro il Napoli. La squadra emiliana, ancora in piena corsa per la permanenza in Serie A, potrebbe recuperare due pedine fondamentali in vista del confronto con la capolista guidata da Antonio Conte. Durante l’allenamento odierno, sia Adrian Bernabé che Nahuel Estevez hanno svolto lavoro personalizzato sul campo, segnale incoraggiante dopo i recenti problemi fisici. Le loro condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma lo staff tecnico e medico, con Cristian Chivu in prima linea, nutrono ottimismo sulla possibilità di rivederli tra i convocati per la sfida del Tardini. Una notizia che potrebbe dare slancio ai gialloblù, chiamati a una prestazione di alto livello contro una delle squadre più in forma del campionato.