Il pronostico di Zola: "Ecco il calciatore che deciderà Parma-Napoli. Conte resta? Per il bene degli azzurri dico che..."

Gianfranco Zola ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari ha parlato anche della lotta scudetto. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Napoli e Inter, invece, dove sono dirette? «A questa rispondo. Anche se adesso, magari, faranno tutti scongiuri e tarocchi...».

Possibile, sì, ma è solo un gioco... Diciamo. «Per me il Napoli rimane favorito: il campionato è nelle sue mani. Il famoso punto di vantaggio a due giornate dalla fine può significare tanto».

La pressione scudetto è più su Conte o Inzaghi? «Il Napoli ha una pressione maggiore in questa fase, sanno di non poter più sbagliare. L’Inter invece è lì, non ha nulla da perdere. Ma conoscendo il carattere e la personalità delle squadre di Antonio non dovrebbe essere un problema».

Uomo scudetto Napoli? «McTominay è il giocatore che ha fatto la differenza. I miei amici di Manchester non riescono a credere che l’abbiano venduto così e a quelle cifre. Mi spiace ma è una delle decisioni più infelici. Con il Parma, però, potrebbe fare la differenza Lukaku. Per tipologia e atteggiamento è l’ago della bilancia di gioco e squadra»

Presente e futuro: cosa farà Conte? «Non sono così convinto che vada via, soprattutto se le cose andassero bene. Io proverei a tenerlo a ogni costo: Antonio vince e crea valore. Mi piace tanto. Per il bene che voglio al Napoli, mi auguro che trovino un accordo».