Bonny domenica sera potrebbe dare un dispiacere ad un suo grande estimatore

Ultime notizie SSC Napoli - La gara di andata tra Napoli e Parma si era risolta in pieno recupero in favore dei partenopei, in rimonta dopo lo 0-1 di Bonny su rigore, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"In quell’occasione il giovane attaccante francese era entrato nell’occhio di Conte che aveva intravisto un possibile alter ego per Lukaku. Bonny ha vissuto una stagione altalenante, confermando talento e doti fisiche ma anche i limiti in zona gol. E’ meno bomber di Lukaku, meno abile nel gioco aereo ma rappresenta un diamante in parte grezzo su cui lavorare e la cosa invoglia diversi tecnici, non solo quello del Napoli. Domenica sera Bonny potrà dare una mano alla salvezza del Parma e nello stesso tempo un dispiacere al suo grande estimatore Conte"