Il Napoli pensa ad uno svincolato in difesa, spuntano i primi 2 obiettivi: c'è un ex United

Dopo l'infortunio di Juan Jesus che resterà fuori di fatto un mese, fino al ritorno in campo a Verona il 21 ottobre prossimo dopo la sosta per le nazionali, il Napoli ha iniziato a guardarsi intorno per quanto riguarda un possibile innesto dagli svincolati in giro per l'Europa.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi de Il Mattino, nella lista dei disoccupati ci sono i nomi del 27enne maliano ma con passaporto francese Almamy Touré, ultima stagione all’Eintracht Francoforte e il 31enne inglese Phil Jones, 204 partite in Premier League quasi tutte con il Manchester United. Solo suggestioni per ora, si deciderà anche in base ai tempi di recupero del difensore brasiliano.