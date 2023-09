Il Mattino - Mossa Garcia, giovedì mattina allenamento in Portogallo: non vuole rallentamenti nella preparazione

Ultime notizie SSC Napoli - Predica tranquillità, ma Rudi Garcia sa di giocarsi tanto nelle prossime gare e allora non lascia nulla al caso. E infatti, giovedì mattina, nel giorno dopo Braga-Napoli, gli azzurri resteranno in Portogallo e si alleneranno lì. Lo svela l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

"Per prima cosa terrà la squadra a Braga anche giovedì mattina: non vuole rallentamenti nella preparazione, non vuole saltare l'allenamento. Già troppi, per via delle nazionali, sono andati quasi deserti. E allora si resta in Portogallo, seduta atletica alle 11 e poi ritorno in Italia. Perché il viaggio è lungo. Lo faceva spesso anche Sarri. No, non è una scelta punitiva, non è un lavoro forzato per via del 2-2 con il Genoa. Era già tutto scritto e comunicato. Ma è un altro segno del Garcia versione sergente che ogni tanto prende il sopravvento. Per certi versi, lui è più simile ad Ancelotti nella gestione del gruppo, soprattutto quando vorrebbe che i giocatori le motivazioni le trovassero dentro di sé per conto proprio e non grazie ai discorsi o a chissà quali strigliate".