CdM, Troise: "Due calciatori stavano lasciando Napoli a gennaio, ora sono decisivi per lo scudetto!"

Ciro Troise, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

"A Lecce c’è stato uno dei peggiori sistemi di ordine pubblico che abbia mai visto, poteva accadere molto peggio se la tifoseria napoletana non avesse quella integrità. Non ho mai visto nel 2025 un sistema di biglietti cartaceo e non online, ovviamente molto più protetto. Parma potrebbe avere dei sorrisi particolari per il Napoli e sarebbe allucinante se come accaduto già in 12 trasferte quest’anno non fosse aperta ai tifosi residenti in Campania. L’Osservatorio ha sospeso la decisione, non sanno neanche loro cosa vogliono fare come spesso succede in Italia. Mi auguro che venga autorizzata e ci sia un sistema di ordine pubblico migliore. Quello in giro è un gioco delle parti mediatico, il Napoli è più forte politicamente di quanto Napoli sia debole mediaticamente. La maggior parte dell’utenza guarda al Nord, il Napoli è bravissimo a competere anche a livello politico, è un grande merito di De Laurentiis.

Spalletti? Non c’è nessuna novità in quello che ha detto, lo abbiamo riferito due anni fa il giorno dopo l’eliminazione dalla Champions. De Laurentiis nella gestione dei rapporti interni deve ancora migliorare. Chi ha portato lo scudetto come Spalletti meritava un confronto migliore. A Spalletti non credo sul fatto che sarebbe rimasto, le dichiarazioni pubbliche servono per le bugie, il calcio è bugia come diceva Benitez. Ma tutti dicono bugie, anche De Laurentiis. Il primo è stato proprio lui quando disse che Spalletti sarebbe rimasto.

Il Genoa non sta andando benissimo, secondo me bisogna concentrarsi sulle due fasce, perché un po’ fa come il Napoli, nel senso che si concentra più a destra. Però attacca con l’ampiezza, perché anche a sinistra ha l’arma Martin che è quello che fa più cross in Serie A. Se il Genoa è in giornata e pressa è difficile giocare corto, con Vieira si è messa a posto e si è salvata con largo anticipo.

Conte è l’unico allenatore ad aver vinto con una partita in settimana alla Juventus. Altri allenatori non ci sono riusciti. Il Napoli a gennaio ha provato a piazzare sia Raspadori sia Spinazzola. Quest’ultimo ha fatto l’assist a Bergamo per il gol di Lukaku. E poi il gol contro la Roma, che è stato determinante. Sabato a Lecce, l’azione della punizione parte da lui che serve Lukaku. Sta dando un contributo importantissimo”.