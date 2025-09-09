Marianucci: "Un messaggio a Conte? Cerco di farmi trovare sempre pronto"

Marianucci: Un messaggio a Conte? Cerco di farmi trovare sempre pronto

Ultime calcio Napoli Marianucci ha parlato dopo la vittoria con l'Italia Under 21

Ultime calcio Napoli - Luca Marianucci, difensore del Napoli e della Nazionale italiana Under 21, ha parlato a Rai Due, dopo la vittoria contro la Macedonia del Nord: 

Marianucci dopo la vittoria con l'Italia

"Il gol è uno schema che abbiamo provato in settimana, è stato anche un pò fortuito, c'è stato un tocco di Ndour, che mi ha spianato la strada per la porta e sono stato bravo a colpirla bene e metterla nell'angolino. Era importante chiudere la partita, vista l'inferiorità numerica. Siamo stati forti a livello mentale, non era facile portare a casa una partita così. Vincere senza subire gol è anche più bello, siamo stati lì tutti insieme, ci siamo messi dietro compatti, senza concedere quasi niente alla Macedonia. Nel cuore c'è tanta felicità e tanta consapevolezza di essere un gruppo forte e unito, non siamo da tanto insieme, ma siamo uniti. 

Un messaggio a Conte? No, io cerco di farmi trovare sempre pronto nelle occasioni che mi vengono date. Ora ho pensato alla Nazionale, quando tornerò domani a Napol, penserò al campionato".

Luca Marianucci
