Il Mattino - Il social media manager del Napoli si è scusato con Osimhen, Victor l'ha affrontato a muso duro

Ultime notizie Napoli - Il social media manager del Napoli è rimasto al suo posto, dopo aver spiegato l'ironia e il sarcasmo che c'erano dietro quelle immagini su Victor Osimhen, e mostrando anche altri video realizzati più o meno sullo stesso stile, ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Lui per primo, sia pure a titolo personale,

“si è dovuto cospargere il capo di cenere davanti a Victor che lo ha affrontato a muso duro. In ogni caso ieri a Castel Volturno chi ha incrociato la stella nigeriana lo ha descritto come ancora piuttosto incupito. Ma il ragazzo è sereno, anche se ancora piuttosto dispiaciuto per l'episodio”