Il Mattino - La mediana del Napoli sembra il Triangolo delle Bermuda: Zielinski e Anguissa spariscono come fantasmi, ormai è una caciara da balera

Napoli - Il commento de Il Mattino su quella che è la situazione difficile che sta vivendo il Napoli con Zielinski e Anguissa tra i principali accusati per quello che mostrano in campo:

Questo anche perché il centrocampo azzurro sembra il Triangolo delle Bermuda con Zielinski e Anguissa che spariscono sistematicamente quando invece ci sarebbe da far sentire la propria presenza. Ecco, loro due non sono nemmeno lontani parenti dei due pretoriani di Lobotka che lo scorso anno mettevano a ferro e cuoco i centrocampo di tutta Italia. E invece no. La musica lì in mezzo è totalmente cambiata: da un elettropop travolgente a una caciara da balera oramai totalmente fuori moda.