Gazzetta - Staff tecnico Conte: la scelta su Sinatti e non solo. Ruolo inedito per Oriali

Quale sarà il ruolo di Gabriele Oriali nello staff di Conte a Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha chiarito quale sarà la mansione di Oriali nell'organigramma del club. Non sarà il team manager a quanto pare. Quel ruolo dovrebbe infatti restare a Giuseppe Santoro.

Oriali al Napoli con Conte

Napoli - Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Gabriele Oriali ricoprirà il ruolo di coordinatore dello staff tecnico di Antonio Conte. Proprio sul gruppo di lavoro del nuovo allenatore del Napoli ci sono delle novità. Per il quotidiano resterà solo un superstite della vecchia gestione tecnica, il preparatore dei portieri Rosalen Lopez. Il resto sarà totalmente rivoluzionato. Arriveranno infatti: Stellini (vice allenatore), Coratti (preparatore atletico), Gianlca Conte (collaboratore e match analyst), Abbruscato (Collaboratore tecnico). Non c'è traccia di Francesco Sinatti, almeno su Gazzetta che non lo menziona tra i nomi dello staff di. Conte.