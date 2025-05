Ipotesi festa scudetto, Repubblica: il sindaco Manfredi spingerebbe per il bus scoperto a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla dell'ipotetica festa scudetto e svela il sogno di De Laurentiis:

"L’eventuale vittoria a Lecce aprirebbe un primo capitolo relativo ai festeggiamenti dello scudetto. Dettagli, al momento, non ce ne sono: è tutto legato ai risultati degli azzurri di Conte, ma al sindaco – qualora ci fossero i presupposti di ordine pubblico dopo i necessari dialoghi con prefettura e questura – piacerebbe rispolverare il suo antico pallino, quello del bus scoperto in giro per la città, come non accaduto nel 2023. Ma siamo nel campo dei desideri, adesso è inutile affrontare un tema del genere perché va corroborato dai fatti, cioè le vittorie del Napoli".