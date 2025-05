Sacchi: "Inter show? Mi aspettavo di più dal Barcellona"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi commenta il 3-3 tra il Barcellona e l'Inter:

"Sono sincero: mi aspettavo qualcosa di più dal Barcellona, soprattutto nella ripresa. I blaugrana li ho seguiti per tutta la stagione e in altre occasioni mi hanno impressionato maggiormente. Questa volta, invece, l’Inter è stata capace di arginarli, di chiudere gli spazi, di soffrire quando c’era da soffrire con grandissimo spirito di sacrificio. Voglio fare i complimenti a Inzaghi perché ha capito come affrontare il Barça, lo ha messo in difficoltà e ha dimostrato che può giocare alla pari".

L’Inter che cosa avrebbe potuto fare di più?

"Nulla. Secondo me, un po’ per il periodo non semplice che sta attraversando, un po’ per qualche guaio fisico che ha, l’Inter ha dimostrato di essere davvero forte. Quella di Inzaghi è una squadra esperta, che sa stare sul campo, e a Barcellona lo ha fatto vedere. È vero che le energie fisiche non sono quelle d’inizio stagione, è vero che i ragazzini del Barcellona vanno a mille all’ora, ma con il carattere e con la saggezza i nerazzurri si sono portati a casa questo pareggio che è oro. Non è mica da tutti andare a Barcellona e pareggiare, questo dobbiamo ricordarlo".