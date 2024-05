Gazzetta - Scambio tra Lazio e Napoli: Lotito e De Laurentiis ci pensano

Possibile scambio tra Napoli e Lazio si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport che non esclude un filo diretto tra Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Andiamo però con ordine. Piotr Zielinski lascerà gli azzurri a parametro zero il prossimo 30 giugno. Il polacco è diretto all'Inter e, qualche sera fa, ha anche fatto la festa d'addio invitando gli ormai ex compagni di squadra in un noto locale flegreo. E' fuori discussione dunque, che il Napoli dovrà rimpiazzare il classe 1994.

Scambio Napoli Lazio, due calciatori nel mirino

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport non è da escludere lo scenario che vorrebbe il Napoli interessato al calciatore Luis Alberto. Lo spagnolo è ormai in rotta con Lotito e vorrebbe cambiare aria. La Lazio valuta il cartellino non meno di 15 milioni di euro. Ai biancocelesti piace però Giovanni Simeone il quale vorrebbe avere più spazio. L'argentino è molto gradito al tecnico Tudor che lo ha allenato con ottimi risultati al Verona.