Liverpool, Salah dimentica Klopp: "Il mio allenatore preferito è Spalletti"

Notizie Calcio - Il fuoriclasse del Liverpool Mohamed Salah ha rilasciato un'intervista ai microfoni di France Football, tra i vari argomenti la stella egiziana ha svelato anche una preferenza a sorpresa sui tecnici che lo hanno allenato. A sorpresa, Salah ha snobbato Jurgen Klopp con cui ha passato anni ai Reds, eleggendo invece un italiano ex Napoli: "Il mio allenatore preferito è Luciano Spalletti:

"Il mio allenatore preferito è Luciano Spalletti. Il compagno ideale? Non ho giocato con lui nel mio momento migliore, ma direi Eden Hazard. Avrei voluto giocare con Steven Gerrard e Thierry Henry. Difensore migliore affrontato? Sono stati tanti. Sergio Ramos è un grande giocatore, ma non so dirne uno solo. Il trofeo che mi ha fatto il maggior effetto? La Champions League".