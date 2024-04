Gazzetta - Niente Champions una punizione enorme per Napoli, il prossimo allenatore dovrà risolvere due giocatori indefiniti

Ultime notizie SSC Napoli - Un anno senza Champions è una punizione enorme per una piazza come Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"ma se non servirà a ragionare sugli errori e a smussare gli assolutismi sarà una doppia punizione. Questo deve saperlo l’allenatore che si presenterà. E dovrà capire un principio: lavorare sul presente pensando al futuro, senza emergenze al centro della difesa, carenze in attacco o calciatori indefiniti che non trovano ruolo come Raspadori e Lindstrom. L’identità incerta non deve avere posto se non come pluralità di scelta"