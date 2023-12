Gazzetta - La ricetta di Mazzarri per cambiare il Napoli: deve ridare un’anima ad una squadra appagata

Napoli Calcio - Profilo basso, tanto lavoro e niente proclami. È questa la ricetta del Mazzarri 2.0 che deve necessariamente far tronare il Napoli competitivo per la zona Champions League come sostiene questa mattina la Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport

"Oggi il tecnico di San Vincenzo è chiamato a dare un'anima anche a questo Napoli. Perché dopo lo scudetto vinto la squadra si è un po' persa tra appagamento, festeggiamenti, problemi tattici e tecnici ed equivoci di fondo. Mazzarri è tornato, è proprio perché le cose non vanno bene"